Time de humor comandará nova mesa no Multishow Se é possível dizer que a grade do Multishow, recheada de programas de humor, ainda comporta novas propostas de riso, vem aí A Pergunta que Não Quer Calar, mesa pilotada por Bento Ribeiro, Didi Wagner, Paulinho Serra e Murilo Gun. O time recebe um convidado em cada um dos 20 episódios, com questões de dúvidas existenciais, como “Por que as mães sempre dizem as mesmas coisas?”, “Você é quem você come?”, “É feio chamar um feio de feio?”, etc. Vídeos com outras personalidades respondendo a perguntas do mesmo naipe, tutoriais para sanar dúvidas do dia a dia, rankings e “reportagens investigativas” recheiam as edições do programa. Estreia em 2016, com produção da Floresta.