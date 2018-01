Timbaland comanda novo reality show musical na TV, ‘The Pop Game’

O número de reality shows com competições musicais na TV não para de aumentar. O mais novo, The Pop Game, estreia no Brasil pelo canal Lifetime no dia 2 de julho. No comando, o renomado produtor Timbaland, conhecido por sucessos em parceria com Madonna, Justin Timberlake e Nelly Furtado.

Em entrevista coletiva, por telefone, na tarde desta quarta-feira, 21, Timbaland afirmou que o seu reality show é diferente das outras competições da TV. “É um a um”, respondeu ao Estado. “Não é um bando de gente julgando um artista, apenas eu com cada um deles.”

Com uma agenda sempre cheia, Timbaland tem seus motivos para dar uma pausa nas produções musicais e apostar em reality shows na TV - além de The Pop Game, ele estará também em Boy Band, da rede norte-americana ABC. “O que me interessa é o processo, eu vejo esses programas como uma forma de mostrar ao público como a música é feita.”

No novo programa, Timbaland convoca cinco artistas jovens, entre 13 e 15 anos, que estarão com ele durante 10 semanas. A cada episódio, novos desafios mostram aos artistas e aos seus empresários um pouco mais sobre o mundo da música. Quem se der melhor a cada semana, acaba levando a vitória na competição.

Apesar da intensidade dos desafios, o produtor não vê o seu trabalho no programa como o de um treinador. "Não é um treinamento, é uma preparação", acredita. "Você não pode treinar um talento, eu quero que eles sejam eles, eu só ajudo com minha expertise."

Alguns dos artistas da competição já faziam sucesso na internet. Para Timbaland, o meio virtual é válido para novos artistas divulgarem seus trabalhos, mas é necessário algo a mais. "O que o programa faz é preparar as crianças para a vida real, fora das redes sociais."

Mesmo lidando com artistas iniciantes, o produtor não os trata de maneira diferente de artistas já consagrados. "Antes de ser profissional vocês tem que começar de algum lugar."

Apesar de só estrear no Brasil no dia 2 de julho, o programa já teve sua primeira temporada exibida nos EUA. Segundo Timbaland, ele já está pensando em um segundo ano do reality, que, porém, ainda não está confirmado.