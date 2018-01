'Tieta' vai ser reexibida pelo Viva

Tieta, um dos maiores sucessos televisivos brasileiros, vai ganhar reexibição no canal pago Viva. Escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares e originalmente exibida pela Globo em 1989, a novela vai substituir A Gata Comeu em maio, na faixa das 15h30, de segunda a sábado.

A trama é inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, e teve Betty Faria interpretando a personagem título. A história se passa na fictícia cidade de Santana do Agreste e mostra a reviravolta na vida de Tieta, que volta ao lugar 25 anos depois de ter sido expulsa de lá pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos).