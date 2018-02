Thomas Pynchon editou seu texto em 'Os Simpsons'

Thomas Pynchon não quis chamar Homer Simpson de "bunda gorda" ("fat ass") nos episódios em que ele "apareceu" em Os Simpsons, alterando o roteiro original. Isso porque Homer é o seu "homem modelo", de acordo com o produtor executivo da série, Matt Selman.

As alterações no texto foram reveladas recentemente por Selman, em sua conta no Twitter. No roteiro enviado a Pynchon, havia uma referência maldosa a Homer. No fax que o escritor enviou como resposta, ele risca o trecho e escreve: "Desculpem, caras. Homer é o meu homem modelo e eu não posso falar mal dele" (veja abaixo).

O autor também colocou referências pynchonianas no texto: no lugar de "scrumptious" ("delicioso"), Pynchon escreveu "Yeah, Vi-licious", em referência ao seu romance V. Ele também acrescentou uma referência ao romance The Crying of Lot 49 (O Leilão do Lote 49), escrevendo no roteiro: "And those potato pancakes of hers! I ate 4 dozen once and was suddenly inspired by the Frying of Latke 49 (algo como: "E aquelas panquecas de batatas que ela faz! Eu comi quatro dúzias uma vez e fiquei inspirado pela Fritura do Latke 49").

The fax sent to us by Thomas Pynchon with his jokes written on the script page pic.twitter.com/wL8Nm6R92I — Matt Selman (@mattselman) 28 agosto 2014

Pynchon participou da série em duas ocasiões, e seu personagem usava um saco de pão na cabeça, referência ao caráter recluso do autor, que não dá entrevistas e não tem nenhuma foto divulgada desde quando ele era muito novo. Hoje, o autor tem 77 anos. Seu romance mais recente é Bleeding Edge, lançado em 2013. A obra de Pynchon é publicada no Brasil pela editora Companhia das Letras.

Neste mês, estreia no Festival de Cinema de Nova York Vício Inerente, filme de Paul Thomas Anderson baseado num romance homônimo do escritor. Joaquim Phoenix vai interpretar Doc Sportello, o detetive protagonista do livro. Pynchon também emprestou sua voz para um booktrailer do livro. Veja abaixo: