'The Walking Dead' estreia com grande audiência

Com 17 milhões de espectadores, a estreia da sétima temporada de "The Walking Dead" ficou perto de superar o recorde de audiência da série, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela consultoria Nielsen.

"The Day Will Come When You Won't Be", título do episódio da nova temporada da série da emissora AMC ficou abaixo dos 17,3 milhões de espectadores que assistiram ao primeiro episódio da quinta temporada, que foi ao ar em 2014.

A grande audiência foi motivada pela curiosidade dos espectadores para descobrir, após meses de espera, quem seria a vítima do malvado Negan, interpretado com sadismo por Jeffrey Dean Mogan. O crescimento da audiência em relação ao primeiro episódio da sexta temporada, exibido em 11 de outubro de 2015, foi de 13%.

O diretor do episódio, Greg Nicotero, disse à Agência Efe em junho que o "mundo" da série "irá se abrir muito mais" nos próximos capítulos. "A sétima temporada vai ser muito interessante. Vamos conhecer muito mais desse mundo, vamos nos abrir muito mais", indicou brevemente Nicotero sobre os roteiros da nova temporada.

Com 16 novos episódios, a sétima temporada ampliará e desenvolverá o universo pós-apocalíptico de "The Walking Dead" e preparará o caminho para a oitava, já confirmada pela emissora AMC para o fim de 2017.