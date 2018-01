'The Walking Dead' bate recorde de audiência

A Nielsen Company, empresa de medição de audiência, diz que os 17,3 milhões de pessoas que assistiram ao primeiro episódio da quinta temporada de The Walking Dead, no domingo (12), batem um recorde tanto para o programa quanto para uma série de TV a cabo nos Estados Unidos.

A Nielsen afirmou que o número representa a maior audiência para um programa não esportivo na TV paga do país. O drama do canal americano AMC bateu seu último recorde de audiência de 16,1 milhões de pessoas, marcado na abertura de sua quarta temporada.

The Walking Dead também teve 11 milhões de espectadores com idade entre 18 e 29 anos, o público considerado mais valioso pelos anunciantes. Isso supera todos os outros programas dessa temporada. O lançamento da nova temporada de The Big Bang Theory alcançou 6,9 milhões de espectadores com as mesmas características.