‘The Voice Kids’ estreia bem e eleva a audiência de SP em 64%

Na Grande São Paulo, a competição infantojuvenil obteve 18 pontos, com 37% de participação entre os televisores ligados. É um número maior do que outros programas que já foram ao ar no mesmo horário ao longo de todo o ano passado, como Esquenta!, Temperatura Máxima e, mais recentemente, Escolinha do Professor Raimundo. A comparação com os quatro domingos anteriores não exibe um crescimento tão superior, embora ainda relevante: 5 pontos a mais, um crescimento de 38%.

No Rio de Janeiro, a audiência mostra que o impacto de The Voice Kids foi ainda maior, se comparado com a audiência obtida no horário em 2015 e nas últimas quatro semanas. A estreia da atração musical foi aos 24 pontos, totalizando uma participação de 47%. O resultado é 74% maior do que aquele obtido no ano passado – e 33% em comparação aos últimos quatro domingos.

O The Voice Kids é, como de se esperar, uma versão mirim da competição de cantores. O corpo de treinadores e jurados dessa primeira edição é formado por Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e a dupla Victor & Leo.

Curtas:

19 pontos de audiência conseguiu o episódio de Zorra exibido no último sábado, 2, igualando a melhor marca do humorístico desde sua reformulação.

“Quem é essa aí, papai? Tá cheia de assunto, hein?”, Ivete Sangalo, durante show na praia de Garajuba, na Bahia. O vídeo já viralizou e foi transformado em música.

Bom de bola. O ex-jogador Rivelino completou 70 anos de idade no dia 1.º de janeiro, e será homenageado pelo programa Cartão Verde, da TV Cultura, hoje, a partir das 22h. Serão exibidos os melhores momentos da carreira do boleiro com as camisas da Seleção Brasileira, Corinthians e Fluminense.

Para a garotada. Antes da versão com atores de Carrossel, o SBT passará a exibir episódios animados com a turminha ao longo do mês de janeiro, sempre às 21h15.

Olho nos looks. A turma do The Fashion Police fará um especial sobre os figurinos do Globo de Ouro, realizado no domingo, 10. O programa vai ao ar na terça, 12, às 21h, no E!