'The Voice Kids' chega ao fim neste domingo, somando 46% à audiência da Globo Com saldo de grande sucesso na TV e nas redes sociais, o The Voice Kids chega ao fim neste domingo de Páscoa, com shows dos quatro técnicos e a presença dos 12 semifinalistas no palco. A escolha do vencedor será feita apenas pelo público, que votará por meio do site, do aplicativo e ou SMS. Desde a estreia, o reality soma mais de 88 milhões de videoviews no Globo Play e no GShow. Na TV, o programa marcou 16 pontos de média, o que representa 45% de crescimento em relação ao mesmo período de 2015. E no Painel Nacional de TV (PNT), mensurado em 15 regiões do País, o saldo é de 19 pontos, com 46% de crescimento. A 2.ª temporada está confirmada e as inscrições estão valendo.