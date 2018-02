'The Voice' ganha mais duas temporadas nos EUA

"Esse programa inovador vai continuar a trazer algumas das mais talentosas novas vozes para a atenção do mundo ao longo de todo o ano que vem", disse em nota o presidente de entretenimento da NBC, Robert Greenblatt.

"The Voice" estreou como um programa para a primavera, em 2011, e passou neste mês a ter duas edições por ano. A atual temporada está sendo vista por mais de 12 milhões de norte-americanos, superando a audiência do concorrente "The X Factor", da Fox.

A NBC, controlada pelo grupo Comcast, anunciou na semana passada que os cantores Shakira e Usher se tornarão jurados do programa no ano que vem, substituindo Cee Lo Green e Christina Aguilera.

Quarta e última colocada entre as grandes redes da TV aberta nos EUA, a NBC tem em "The Voice" um dos seus poucos programas fortes. Na re-estreia da temporada, na segunda-feira, "The Voice" liderou o horário nobre na faixa etária dos 18 aos 49 anos, segundo dados da Nielsen.

