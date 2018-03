The Unit retornará ao canal FX em 2009 Dennis Haysbert (o presidente Palmer de 24 Horas) voltará ao comando de sua Tropa de Elite - título de The Unit em português - em 2009, no FX. A boa série de David Mamet, roteirista de Os Intocáveis, mostra as missões dos soldados e acompanha a vida das mulheres deles. Fox e FX exibiram apenas o 1º ano e metade do 2º. Já em DVD, a 1ª temporada custa, em média, R$ 59. A 2ª e a 3ª temporadas custam cerca de R$ 79.