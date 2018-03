The Office para rir, cantar e dançar

Para os fãs da série The Office e dos filmes musicais, como Chicago e A Noviça Rebelde, dois vídeos que circulam na web são imperdíveis: os musicais Ryan Started the Fire (http://tinyurl.com/officetv1) e The Office Musical (http://tinyurl.com/officetv2). O primeiro traz uma música composta pelos internautas Brad E e Ashley D, que faz referência a umas das cenas mais engraçadas do programa - quando o estagiário Ryan quase põe fogo na Dundler Mifflin. Já o segundo é uma compilação de várias músicas cantadas pelos personagens durante essas cinco temporadas. Não tem como não rir, cantar e dançar! Risadinha sessão naftalina E a dona Antonia? Presença cativa nos programas de Silvio Santos, dona Antonia sempre era chamada para dar sua famosa risada. http://tinyurl.com/dantonia Humor hit da semana Piti, agora legendado Essa chinesa fez um escândalo homérico no aeroporto após perder seu voo. Saiba o que ela falou nessa tradução. http://tinyurl.com/pitichina{HEADLINE} Carnaval O capote da câmera aérea Suspensa por cabos, a câmera aérea da TV Globo passeava livremente pelo sambódromo carioca. Mas de repente... http://tinyurl.com/globocaiu Humor Mandando um Bon Jovi no jogo de basquete Durante um jogo da NBA, um torcedor do Celtics desce o ginásio dançando e cantando ao som de Living On a Prayer. Brilhante! http://tinyurl.com/nbajovi Conto Animação Homo Erectus Curioso trabalho de Rodrigo Burdman para um conto de Marcelino Freire, com a narração de Paulo César Pereio. Atenção para o final! http://tinyurl.com/erectus Seriado Michel Gondry em Flight of the Conchords O francês dirigiu um episódio dessa comédia da HBO. No vídeo musical Carol Brown, ele mostra por que é o "rei dos videoclipes". http://tinyurl.com/gondrycarol