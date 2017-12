'The Americans' pode acabar com favoritismo de 'Game of Thrones' no Emmy 2016

Game of Thrones está ameaçado por um casal de espiões soviéticos da Guerra Fria e um hacker de comportamento social estranho. Ambos estão desafiando os nobres que disputam o trono de ferro na cerimônia do Emmy Awards, que será realizada neste domingo, 18, quando mais de 20 prêmios serão entregues para homenagear o que há de melhor da televisão.

Favorito, Game of Thrones, da HBO, espera manter sua coroa de melhor drama após uma aclamada sexta temporada. Game of Thrones lidera pelo quarto ano seguido a premiação do Emmy 2016 concorrendo em 23 categorias. No entanto, depois de ser ignorado durante muito tempo, The Americans, do FX, que tem Keri Russell e Matthew Rhys nos papéis de espiões russos que se fingem de cidadãos norte-americanos, ou Mr. Robot, série da rede USA Network que conquistou um Globo de Ouro e na qual Rami Malek protagoniza um hacker tímido, também podem ficar com a principal estatueta da noite de gala da TV.

"The Americans provavelmente é o maior adversário de Game of Thrones este ano porque vem sendo esnobado há tempos pelo Emmy e esta foi a melhor temporada desse drama da FX", afirmou James Hibberd, da Entertainment Weekly.

"Game of Thrones teve uma temporada triunfante este ano, com muitos episódios memoráveis que os críticos e os fãs adoraram, então não consigo imaginar que vá perder enquanto ainda está em tal auge criativo", disse Tom O'Neil, editor do site de previsões de premiações Goldderby.com.

Em 2015, Game of Thrones foi a grande vencedora, com 12 prêmios, incluindo o de melhor série dramática. A HBO é a emissora com mais indicações ao Emmy pelo 16º ano consecutivo, com 94 nomeações só nesta edição.

Já a competição de melhor comédia provavelmente não será tão dramática. Após uma quinta temporada que refletiu a natureza surpreendente da atual campanha presidencial dos EUA, a sátira política Veep será difícil de derrotar. Sua protagonista, Julia Louis-Dreyfus, deve levar seu quinto prêmio seguido pelo papel da ambiciosa Selina Meyer. "Veep é uma inevitabilidade do Emmy", disse O'Neil.

Mas o maior vencedor poder ser American Crime Story - O Povo contra O.J. Simpson, do FX, que recebeu 22 indicações pela dramatização de 10 horas do julgamento do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson por duplo assassinato em 1995 e que foi exibido com um pano de fundo contemporâneo de relações raciais tensas.

"O Povo contra O.J. Simpson pegou o que poderia ter sido um documentário ficcionalizado apelativo sobre crime e o elevou à categoria de televisão eletrizante e surpreendentemente atual", afirmou Hibberd.

A série é vista como aposta certa na categoria de minissérie, e a atriz Sarah Paulson é favorita pelo papel da procuradora Marcia Clark. Courtney B. Vance, Cuba Gooding Jr., David Schwimmer, John Travolta e Sterling K. Brown também foram indicados. A cerimônia do Emmy será transmitida ao vivo pela rede ABC de Los Angeles e terá Jimmy Kimmel como apresentador. No Brasil, a Warner transmite a premiação neste domingo, 18, a partir das 20h.

INDICADOS

Melhor série de comédia

"black-ish"

"Master of none"

"Modern Family"

"Silicon Valley"

"Transparent"

"Unbreakable Kimmy Schmidt"

"Veep"

Melhor série dramática

"The Americans"

"Better Call Saul"

"Downton Abbey"

"Game of thrones"

"Homeland"

"House of Cards"

"Mr. Robot"

Melhor ator em série dramática

Kyle Chandler, de "Bloodline"

Rami Malek, de "Mr. Robot"

Bob Odenkirk, de "Better Call Saul"

Matthew Rhys, de "The Americans"

Liev Schreiber, de "Ray Donovan"

Kevin Spacey, de "House of Cards"

Melhor atriz em série dramática

Claire Danes, de "Homeland"

Viola Davis, de "How to Get Away with Murder"

Taraji P. Henson, de "Empire"

Tatiana Maslany, de "Orphan Black"

Keri Russell, de "The Americans"

Robin Wright, de "House of Cards"

Melhor ator coadjuvante em série dramática

Jonathan Banks, de "Better Call Saul"

Ben Mendelsohn, de "Bloodline"

Peter Dinklage, de "Game of thrones"

Kit Harington, de "Game of thrones"

Michael Kelly, de "House of Cards"

Jon Voight, de "Ray Donovan"

Melhor atriz coadjuvante em série dramática

Maura Tierney, de "The Affair"

Maggie Smith, de "Downton Abbey"

Lena Headey, de "Game of thrones"

Emilia Clarke, de "Game of thrones"

Maisie Williams, de "Game of thrones"

Constance Zimmer, de "UnReal"

Melhor ator convidado em série dramática

Max von Sydow, de "Game of thrones"

Michael J. Fox, de "The good wife"

Reg E. Cathey, de "House of Cards"

Mahershala Ali, de "House of Cards"

Paul Sparks, de "House of Cards"

Hank Azaria, de "Ray Donovan"

Melhor atriz convidada em série dramática

Margo Martindale, de "The Americans"

Carrie Preston, de "The Good Wife"

Laurie Metcalf, de "Horace and Pete"

Ellen Burstyn, de "House of Cards"

Molly Parker, de "House of Cards"

Allison Janney, de "Masters of sex"

Melhor ator em série de comédia

Anthony Anderson, de "black-ish"

Aziz Ansari, de "Master of none"

Will Forte, de "The Last Man on Earth"

William H. Macy, de "Shameless"

Thomas Middleditch, de "Silicon Valley"

Jeffrey Tambor, de "Transparent"

Melhor atriz em série de comédia

Ellie Kemper, de "Unbreakable Kimmy Schmidt"

Julia Louis-Dreyfus, de "Veep"

Laurie Metcalf, de "Getting On"

Tracee Ellis Ross, de "black-ish"

Amy Schumer, de "Inside Amy Schumer"

Lily Tomlin, de "Grace and Frankie"

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Niecy Nash, de "Getting On"

Allison Janney, de "Mom"

Kate McKinnon, de "Saturday Night Live"

Judith Light, de "Transparent"

Gaby Hoffmann, de "Transparent"

Anna Chlumsky, de "Veep"

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Louie Anderson, de "Baskets"

Andre Braugher, de "Brooklyn Nine-Nine"

Keegan-Michael Key, de "Key & Peele"

Ty Burrell, de "Modern Family"

Tituss Burgess, de "Unbreakable Kimmy Schmidt"

Tony Hale, de "Veep"

Matt Walsh, de "Veep"

Melhor atriz convidada em série de comédia

Laurie Metcalf, de "The Big Bang Theory"

Christine Baranski, de "The Big Bang Theory"

Tina Fey, de "Saturday Night Live"

Melissa McCarthy, de "Saturday Night Live"

Amy Schumer, de "Saturday Night Live"

Melora Hardin, de "Transparent"

Melhor ator convidado em série de comédia

Bob Newhart, de "The Big Bang Theory"

Tracy Morgan, de "Saturday Night Live"

Larry David, de "Saturday Night Live"

Bradley Whitford, de "Transparent"

Martin Mull, de "Veep"

Peter MacNico, de "Veep"

Melhor série limitada (antiga categoria minissérie)

"American Crime"

"Fargo"

"The Night Manager"

"The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story"

"Roots"

Melhor filme para TV

"A Very Murray Christmas"

"All the Way"

"Confirmation"

"Luther"

"Sherlock: The Abominable Bride"

Melhor atriz em série limitada ou filme para TV

Kirsten Dunst, de "Fargo"

Felicity Huffman, de "American Crime"

Audra McDonald, de "Lady Day at Emersons Bar and Grill"

Sarah Paulson, de "The People v. O.J. Simpson"

Lili Taylor, de "American Crime"

Kerry Washington, de "Confirmation"

Melhor ator em série limitada ou filme para TV

Byan Cranston, de "All the Way"

Benedict Cumberbatch, de "Sherlock: The Abominable Bride"

Idris Elba, de "Luther"

Cuba Gooding Jr, de "The People v OJ Simpson"

Tom Hiddleston, de "The Night Manager"

Courtney B Vance, de "The People v OJ Simpson"

Melhor ator coadjuvante em série limitada ou filme para TV

Jesse Plemons, de "Fargo"

Bokeem Woodbine, de "Fargo"

Hugh Laurie, de "The Night Manager"

Sterling K. Brown, de "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story"

David Schwimmer, de "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story"

John Travolta, de "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story"

Melhor atriz coadjuvante em série limitada ou filme para TV

Melissa Leo, de "All The Way"

Regina King, de "American Crime"

Sarah Paulson, de "American Horror Story: Hotel"

Kathy Bates, de "American Horror Story: Hotel"

Jean Smart, de "Fargo"

Olivia Colman, de "The Night Manager"

Melhor reality show de competição

"The Amazing Race"

"American Ninja Warriors"

"Dancing With The Stars"

"Project Runway"

"Top Chef"

"The Voice"

Melhor série de variedades

"Comedians In Cars Getting Coffee"

"Jimmy Kimmel Live"

"Last Week Tonight"

"The Late Late Show Corden"

"Real Time Bill Maher"

"Tonight Show Fallow"