Thatiana, Natália e Fernando disputam o paredão no BBB

Nesta terça-feira, 19, Thatiana, Natália e Fernando disputam a preferência do público em mais um paredão do Big Brother Brasil. O líder da semana, Marcelo, escolheu a Miss Rio Grande do Sul. Thatiana foi indicada pelo Big Fone e Fernando pelos votos da casa. Felipe atendeu o big fone e precisou escolher dois participantes para usar uma luva na mão esquerda. Gyselle e Thatiana foram escolhidas. Neste domingo, Marcelo precisou escolher uma das duas para disputar a preferência do público. Muito próximo a Gyselle, a escolha dele já era prevista. Após o anjo da semana, Juliana, imunizar o paulistano Felipe, Marcelo indicou a gaúcha Natália. Pelo voto da casa, Fernando foi o escolhido com 4 votos. Juliana, Marcos e Gyselle também foram votados.