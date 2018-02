Thaíde de massinha em A Guerra do Vinil O Cartoon Network colocará no ar no dia 23 deste mês, à 0 hora, a animação feita de massinha Batalha - A Guerra do Vinil. A série tem quatro episódios, com 5 minutos de duração, que contam a luta entre um DJ famoso e um novato em festas da periferia paulistana. Thaíde é o mestre-de-cerimônias. A produção é do estúdio Terpins Greco.