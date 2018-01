Terceira temporada de 'Tá no Ar' mantém ritmo rápido e traz novidades

RIO - O elenco do Tá no Ar: a TV na TV, liderado por Marcelo Adnet e Marcius Melhem, o diretor Maurício Farias e equipe se reuniram na manhã desta segunda, 11, no Projac, no Rio, para falar sobre a terceira temporada do programa. Com mesmo ritmo rápido de exibição de esquetes que marcou as temporadas anteriores, como se o espectador estivesse mudando de canal, o programa volta com quadros bem-sucedidos como Jardim Urgente - do bordão 'foca em mim' - e traz novidades, como o game show com o sargento da PM e Domingo Pesado, com pegadinhas que extrapolam os limites.

Os convidados especiais também estão de volta depois de ótimas sacadas como a participação de Antônio Fagundes como Menudo, no ano passado. Entre eles, estão Vera Fischer e Débora Bloch. "É um programa muito trabalhoso, com esquetes mais curtas", diz Marcelo Adnet, sobre a atração ser exibida em temporadas e não continuamente. "Quanto menos episódios, mais qualidade", completa Marcius. A nova temporada estreia no dia 19, logo após o 'BBB16'.