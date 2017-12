Terceira temporada de 'House of Cards' estreia em fevereiro

A terceira temporada de House of Cards estreia no dia 27 de fevereiro de 2015. A data foi anunciada na tarde desta segunda-feira, 1°, pela Netflix por meio dos perfis da série no twitter (@HouseofCards) e no Facebook. Como nas estreias anteriores, todos os treze episódios estarão disponíveis no mesmo dia. Na primeira temporada, quase meio milhão de pessoas assistiram à House of Cards em seu final de semana de estreia.

O seriado, que foi ao ar pela primeira vez em fevereiro de 2013, mostra os jogos de poder nos bastidores políticos de Washington. O protagonista é o vencedor do Oscar Kevin Space no papel do ardiloso deputado Francis J. Underwood. Membro do Partido Democrata, Underwood esperava tornar-se Secretario de Estado do governo cujo presidente ajudou a eleger. Ao ver suas expectativas frustradas, ele dá início a um plano de vingança.

House of Cards foi a primeira série exclusivamente online a ganhar o Emmy, o Oscar da televisão. Em 2013, após ser indicada a 14 categorias, o drama levou três prêmios: melhor diretor (David Fincher, de O Clube da Luta e A Rede Social), melhor elenco e melhor fotografia.