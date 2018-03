A terceira temporada da série Em Terapia estreia nesta segunda-feira no canal pago HBO. Adaptação de uma produção israelense, a atração mostra o cotidiano do psicanalista Paul Weston (Gabriel Byrne).

A nova temporada traz sete semanas consecutivas de sessões de terapia com os pacientes de Weston, e as sessões que ele tem com sua própria psicanalista, Adele.

No terceiro ano da série, Paul Weston vive o desafio emocional de lidar com seu divórcio, com o filho Max, de nove anos, que decidiu morar com ele e com a suspeita de que freqüentes tremores nas mãos podem ser sintomas de Mal de Parkinson, doença que matou seu pai.

A HBO exibe a série nesta segunda-feira, 21, às 21h25, com horário alternativo na terça-feira, 10h30 e às 4h30.

Produzida por Rodrigo García Barcha, Em Terapia é vencedora de dois prêmios Globo de Ouro - entre eles o de melhor ator de série dramática para Gabriel Byrne em 2009 - e dois Emmys em 2008.