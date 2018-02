Tensão entre atrizes da série 'Sex and the City' vem à tona nas redes sociais

Após anos de rumores sobre um suposto clima de tensão entre as protagonistas da série de TV Sex and the City, os atritos vieram à tona neste sábado, 10.

Há tempos se dizia que a estrela da série de sucesso da HBO, Sarah Jessica Parker, não tinha uma boa relação com Kim Cattrall, uma das outras três protagonistas.

Quando a série estreou, em 1998, Sarah já era amiga de Cynthia Nixon, que representava uma das três melhores amigas da personagem de Sarah em Manhattan, onde se passava a história. Em seguida, criou uma boa relação com Kristin Davis, a quarta protagonista.

Mas as coisas com Kim sempre foram diferentes. Na manhã deste sábado, esta última publicou uma mensagem dura em sua conta no Instagram: "Não preciso do seu carinho ou apoio neste momento trágico, @sarahjessicaparker".

"Minha mãe me perguntou hoje: 'Quando essa hipócrita @sarahjessicaparker irá te deixar em paz? Seu contato contínuo é uma lembrança dolorosa do quão cruel você realmente era, então e agora", escreveu.

Sarah havia publicado uma mensagem na conta de Kim no Instagram transmitindo condolências pela morte do irmão desta última, encontrado morto em casa, no Canadá, na semana passada.

Kim incluiu em sua postagem um link para um artigo do New York Post intitulado: "A cultura interna das meninas malvadas destruiu Sex and the City".

A atriz, 61, fez uma advertência a Sarah: "Você não é minha amiga. Então estou escrevendo para lhe dizer, pela última vez, que pare de explorar nossa tragédia para resgatar sua imagem de boa moça".