'Tempos Modernos': São Paulo antes do Projac

Quando uma novela ambientada em São Paulo é anunciada, é comum que se diga que a cidade será retratada de forma nunca antes vista na TV. Com Tempos Modernos, próxima trama das 7 da Globo, a história não é diferente. "Nossa proposta é fazer uma São Paulo quente", explica o diretor-geral José Luiz Villamarim, em um intervalo de uma gravação que o Estado acompanhou na última terça-feira, no Edifício Grande São Paulo, no Vale do Anhangabaú. "Desde que vi essa luz amarela (das lâmpadas incandescentes do centro, à noite), que dá um ar parisiense, pensei que São Paulo não poderia ser retratada como sempre, cinza."

Com previsão de estrear na segunda semana de janeiro, a novela se passa na capital paulista, em um prédio do centro que, por dentro, é ultramoderno e cheio de câmeras. Do lado de fora, as cenas acontecem no Vale do Anhangabaú, no Viaduto do Chá, na Avenida São João, na Galeria do Rock e outros cartões postais do centro que desde o dia 2 de outubro até esta terça-feira servem de set e serão, inclusive, reproduzidos no Projac.

Inspirada no clássico de Shakespeare Rei Lear, a trama também terá um pai, Leal (Antonio Fagundes), que divide seu reino – no caso, o edifício Titã – com suas três filhas: Goretti (Regiane Alves), Regene (Viviane Pasmanter) e a preferida, Nelinha, vivida por Fernanda Vasconcellos – que pela terceira vez fará par romântico com Thiago Rodrigues.

HAJA FÔLEGO – Ao som de 'Fake Plastic Trees', do Radiohead, canção que o diretor José Luiz Villamarim colocou só para "dar um clima", Fernanda Vasconcellos e Thiago Rodrigues gravam o primeiro beijo de seus personagens Nelinha e Zeca – primeiro beijo que durou horas, já que a cena, por ser gravada de muitos ângulos, foi repetida inúmeras vezes, das 16h30 às 19 horas

A DAMA E O VAGABUNDO – José Luiz ensaia a cena que Regene (Viviane Pasmanter) dá um soco no ex-marido, Portinho (Felipe Camargo). Perua até o último fio loiro de cabelo, Regene se veste de dourado só para encontrar o ex no terraço do Ed. Grande São Paulo. Foi no Observatório do Rio que Felipe estudou astronomia para viver o astrônomo avoado, largado pela mulher

ATRIZ SOFRE – Com variações de humor da personagem, Fernanda tenta manter a concentração e recusa colírio nas várias vezes que tem de chorar

BRONZE – Oito quilos mais magra, de cabelos pretos e franja, Fernanda diz ter combinado com Antonio Fagundes, seu pai na novela, para manterem o bronzeado dos personagens, já que o ator adora sol

HI-TECH – Viviane ensaia o texto, para a cena, captada por uma câmera em um carrinho de controle remoto, simulando as "baratinhas" que vigiam os moradores do Titã