Temporada final de 'Game of Thrones' pode ir ao ar apenas em 2019

A série Game of Thrones pode ter a sua temporada final adiada pela HBO. Em entrevista à Entertainment Weekly, divulgada nesta sexta-feira, 2, o presidente de programação do canal pago, Casey Bloys, revelou que o oitavo ano da série pode ser exibido apenas em 2019.

O motivo, segundo o executivo da HBO, é que os produtores da série, David Benioff e D.B. Weiss ainda precisam finalizar os roteiros, para só então ser possível determinar quando a temporada final irá ao ar. "Eles precisam escrever os episódios para planejar o cronograma de produção."

Ainda segundo Bloys, Benioff e Weiss, como já era esperado, não estarão envolvidos nas séries derivadas de Game of Thrones que são planejadas pela HBO. "Nós esperávamos ter o nome deles nas séries por respeito ao seus trabalhos, mas entendemos o motivo para eles não quererem."

As séries derivadas de Game of Thrones foram confirmadas há poucos meses pela HBO, que deseja explorar histórias do mundo criado pelo escritor George R.R. Martin antes dos acontecimentos da série original.

Game of Thrones, aliás, terá a sua sétima e penúltima temporada exibida a partir do dia 16 de julho, dessa vez com menos episódios, sete. A temporada final deverá ter ainda menos, seis no total.