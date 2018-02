Temporada final de 'ER' terá três episódios adicionais

O veterano drama médico "ER" terá um adeus mais longo que o previsto: sua 15.ª e última temporada vai ganhar três episódios adicionais. Como parte do trato feito pela emissora NBC com a produtora Warner Bros e o produtor-executivo da série, John Wells, a rede de TV também encomendou seis episódios do novo drama policial de Wells, "Police". Nas últimas semanas a NBC e a WBTV têm levado adiante negociações intensas sobre o lançamento da série "Police". A rede vinha pedindo 12 episódios para serem exibidos na metade da temporada, enquanto a WBTV relutava em comprometer-se com um pedido tão grande, em vista da decisão recente da NBC de lançar um talk show comandado por Jay Leno no horário das 22h, o que limitaria sua necessidade de seriados dramáticos. Enquanto isso, a NBC, a WBTV e John Wells também vinham discutindo o acréscimo de três horas à temporada final, de 19 episódios, de "ER", que vinha regularmente ocupando o horário das 22h da quinta-feira. Não está claro como a extensão da temporada de "ER" vai afetar o novo drama "Kings", da NBC, que estava previsto para ir ao ar nesse horário após o episódio final de "ER", que iria ao ar em 12 de março. Uma possibilidade seria que "Police" sucedesse a "ER" no horário, conforme tinha sido previsto originalmente, e que "Kings" fosse transferido para outra noite da semana. "Police", cujo piloto deve ir ao ar em junho, é um drama de elenco grande, com Tom Everett Scott, Regina King, Benjamin McKenzie e Kevin Alejandro representando um grupo de policiais de Los Angeles.