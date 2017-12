Temporada de caça às séries

Há tempos a TV paga não vivia um bom momento de estréias como neste fim de ano. O Warner Channel resolveu, enfim, investir em aquisições com a compra do pacote da CBS. Fazia anos que o canal se dava mal com séries canceladas. Com o pacotão, a emissora ganhou séries como Gossip Girl, Californication, The Big Bang Theory e Chuck, que garantiram uma segunda temporada. Outra boa aquisição do canal, Pushing Daisies, estreará no ano que vem. Veja também: Estréias imperdíveis Já o canal Sony vinha se segurando com algumas poucas séries de sucesso como CSI, Grey's Anatomy, Desperate Housewives e a comédia 30 Rock. Agora, Samantha Who?, Ugly Betty e Carpoolers deixam a programação mais saborosa. Em 2008 ainda haverá mais motivos para palmas com a chegada de Private Practice e Dirty Sexy Money. O Universal Channel segue sua boa maré - tem ótimas séries no ar como House, Heroes, Law & Order: SVU e Monk - e estreou Brothers & Sisters. A Fox colocou no ar Standoff, mas ainda deixa a desejar em seu line-up. A melhor série com episódios inéditos no ar atualmente é Boston Legal - Justiça sem Limites. Ainda bem que há Jack Bauer e Dexter para salvar o canal. Com tanta novidade, fica difícil decidir ao que assistir, mas, após semanas de exibição, já dá para saber o que vale a pena e o que não merece mais do que uma zapeada.