'Velho Chico' atende a necessidade de alternância, admite Schroder

Cristina Padiglione / RIO, O Estado de S. Paulo 08 Março 2016 | 21h03

Diretor-geral da Globo, Carlos Henrique Schroder avalia que vem bem a calhar, no momento, uma novela como Velho Chico na faixa das 21h. Além de o horário ser dominado pelo eixo Rio-São Paulo há mais de uma década, os dois últimos folhetins (Babilônia e A Regra do Jogo) dedicaram-se a temas muito similares aos escândalos políticos da vida real, tendo favela carioca como cenário.

"A saída da novela urbana, a gente viu que era uma necessidade que atendia a dois fatores”, disse Schroder a dois jornais – incluindo o Estado – durante a festa de lançamento de Velho Chico, na noite de segunda, 7, no Museu do Amanhã, no Rio. Uma delas era ocupar a vaga antes reservada a Sagrada Família, de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villares, adiada em razão de personagens políticos, fator a ser evitado em ano de eleições.

Além disso, admite Schroder, a Globo vinha de “duas novelas seguidas que tinham temas que, até por causa da situação do País, precisavam sair um pouco (de cena)”. Velho Chico alterna a abordagem social, aposta com mais convicção no melodrama e volta seu olhar para outros dramas, longe de delações premiadas e corrupção de empreiteiras. Esse diagnóstico também foi motivado pelo zapping que a Globo sofreu durante Babilônia e A Regra do Jogo por causa de Dez Mandamentos, na Record, em que as pragas do Egito promoviam a justiça divina de modo maniqueísta.

Voltando à avaliação de Schroder, “há uma crueza de fatos” nos noticiários que pode exaurir as pessoas de verem novamente isso numa “novela que está construída no dia a dia”.

Bênção. De cabelos crespos para a composição de seu coronel, Rodrigo Santoro afaga o autor Benedito Ruy Barbosa, bajulado por todo o elenco durante a festa de lançamento de Velho Chico, próxima novela das 9, no Museu do Amanhã, Rio, segunda-feira, dia 7