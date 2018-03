Tem certeza de que já não viu isso antes?

Tetris humano. Atletas de binóculos jogando futebol. Você com certeza já deve ter visto algo parecido com isso na televisão brasileira (e riu pra caramba diante de tais idiotices). Esses quadros malucos e pra lá de criativos são todos frutos da fértil imaginação de nossos colegas japoneses, que parecem ter idéias bizarras de esquetes a cada semana. Recentemente, o Domingão da Faustão vem exibindo o De Cara no Muro, um jogo Made in Japan em que participantes devem se contorcer para passar buracos com formatos diferentes de uma parede que vem ao encontro deles. Quem errar, cai num tanque de água. Esse quadro faz sucesso há muito tempo no YouTube com o nome de Tetris Humano. Deixo abaixo uma seleção com os quadros mais bobos (e geniais) da maravilhosa TV japonesa. Não será surpresa se um dia você estiver zapeando e encontrá-los na TV nacional.