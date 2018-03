Tem casseta nova na área

Sangue novo nas Organizações Tabajara. A Globo estréia nesta semana sua nova programação, e Cláudia Rodrigues marca sua entrada na trupe do Casseta & Planeta. Com o fim de A Diarista, a humorista entra no lugar de Maria Paula, que está em licença-maternidade. A seguir, um papo com a nova casseta. Como foi o convite para fazer parte dos cassetas? O Claudio Manuel me ligou e eu aceitei na hora porque sou muito fã deles. E você vai interpretar vários personagens, a Diarista... Não, a Diarista não vai. Eu já tinha falado na reunião que não. Aí a imprensa inventa umas coisas. Vou com a Sirene, acho, a empregada que eu fazia no Sai de Baixo. Não quero usar a Marinete, porque tenho esperança de que ela volte. Por que A Diarista acabou? Acabou porque acabou, a casa resolveu dar chance a outras coisas. Você está participando do processo de criação dos cassetas? Não, a gente troca muita figurinha no estúdio, mas eles fazem isso há muito tempo. Vocês se divertem nas gravações? Todo mundo acha que em programa de humor a gente ri o tempo todo, mas não é assim. Para quem já foi protagonista, acha que é descer fazer algo em um grupo? Estou tranqüila. Se as pessoas vão achar: "Nossa, ela desceu, 'tá' fazendo Casseta." Ué, o País é livre, não é? Quando A Diarista acabou, ouvimos histórias de que teria sido por desentendimento. Olha, não quero falar do fim da Diarista. Não agüento mais, a gente fala uma coisa, já desdobram, ligam pra Dira (Paes), ligam pra outro. É tanta gente morrendo no País e nêgo querendo saber o que aconteceu, se foi uma briga, se não foi... Tem vontade de ficar fixa no Casseta? Estou lá só há duas semanas. Acho até arrogante da minha parte falar que eu quero ficar. Então, boa sorte nessa fase de gravações. Obrigada. Estou honrada. Chamaram um monte de gostosona e chamaram a comediante pra dar conta dos cassetas. Falo: "Olha aí, cadê as peitudas?" Isso foi uma piada.