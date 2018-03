Telônio ou Protógenes?

Para quem perdeu o fio da meada, explica-se: Protógenes foi afastado de suas funções e passou de investigador a investigado após mandar prender o banqueiro Daniel Dantas, o ex-prefeito Celso Pitta e Naji Nahas.

Eis o que relata o autor: "Quando vi essa situação do Protógenes, que é ótima, na Operação Satiagraha, não hesitei em fazer do Telônio um cara também com processo administrativo, ser afastado. Esse paralelismo com o Protógenes é intencional e é para ser atual. Só que o Telônio não é exatamente o Protógenes, tem até uma distância bem nítida entre eles. Até houve quem tentasse fazer uma aproximação entre o Protógenes e eu. Recebi, no início, um recado de que a gente poderia almoçar, trocar ideias, mas depois acho que tanto ele como eu sentimos que era melhor manter uma certa distância."