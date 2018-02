Televisão americana está ficando mais aberta aos gays

O número de personagens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) vistos no horário nobre da televisão americana vem crescendo, disse a Aliança Gay e Lésbica Contra a Difamação (GLAAD) em relatório na quarta-feira, com 58 papéis LGBT constantes em seriados da TV aberta e a cabo nesta temporada.

A GLAAD disse que 23 personagens LGBT representam 3,9 por cento dos personagens regulares em programas com roteiro exibidos na TV aberta, como as comédias premiadas com o Emmy "Modern Family" e "Glee", na temporada 2010-2011 da televisão americana, que começou na semana passada.

Nos canais a cabo para o grande público, o número de personagens LBGT regulares saltou de 25 no ano passado para 35, e o drama surreal sobre vampiros "True Blood", da HBO, é o mais inclusivo da televisão, com seis personagens recorrentes que são gays, lésbicas, bissexuais ou transgêneros.

Há 32 outros papéis LBGT recorrentes em programas de TV aberta e a cabo, mas a GLAAD lamentou a ausência de personagens LBGT negros em comédias ou dramas da televisão aberta.

O presidente da GLAAD, Jarrett Barrios, disse que o aumento no número de personagens gays e lésbicas na TV reflete "a mudança na cultura americana em direção a uma consciência e compreensão maior de nossa comunidade".

"Modern Family", da ABC, recebeu o Emmy de melhor seriado cômico e outro Emmy por um ator que representa um dos homens de um casal gay que tem um bebê adotado. A popular comédia musical "Glee", da Fox, ganhou o Emmy de melhor direção e tem um elenco eclético que inclui um teen gay e uma estudante cantora criada por dois homens.

O relatório divulgado na quarta-feira é o 15 estudo anual "Onde Estamos na TV" feito pela GLAAD, que faz campanha para que pessoas e eventos gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais sejam retratados de maneira inclusiva e realista na mídia americana.