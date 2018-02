Televisa quer coproduzir série dos Mamonas Assassinas com a Record

Bullying na concorrência. O grupo Discovery agradece a lembrança de Hermes & Renato, time da antiga MTV que volta à tela pelo canal FX, do grupo FOX, dia 19, às 22h, satirizando programas da concorrência. Tem o Rebocadores de Obesos e o Pesca Boçal (foto), em que a pesca acontece à moda “Boça” (personagem antigo de Felipe Torres).

'Deu Match’, série da Cinegroup para a MTV, que participa da mostra competitiva do Telas Festival Internacional de Televisão de São Paulo, acompanha o comportamento de alguns usuários frequentes do Tinder, aplicativo que promove encontros de namoro ou simplesmente sexo.

Em dez episódios, Deu Match se debruça sobre alguns comportamentos bastante paradoxais, gente que faz sexo com várias pessoas diferentes em uma semana, mas não abre mão dos dengos diários da mãe.

Os vencedores do 2º Telas, aliás, serão anunciados em cerimônia no Auditório Ibirapuera, amanhã, com apresentação de Miá Mello.

‘3%’, primeira série original da Netflix no Brasil, com produção da Boutique Filmes, começa a ser gravada no início de 2016. O enredo enfoca um mundo em que só 3% da população pode mudar do lado ruim para o bom, em uma única chance, aos 20 anos.

‘Sem Volta’ é outra série planejada pela Record para 2016. Em 13 episódios, aborda um grupo de montanhistas que se perdem na Agulha do Diabo.

Ainda na Record, a safra de séries nacionais para 2016 reserva espaço para Lendas Urbanas, série de terror que tem um pé em American Horror Story.

A hashtag #Não se apega, não, da série que estreou domingo, no Fantástico, entrou nos Trending Topics TTs do mundo: foi citada 47.417 vezes no Twitter.

As reprises do ‘Manhattan Connection', na GloboNews, mudaram das 11h de segunda-feira para as 12h05 do mesmo dia.

'Masterchef Brasil’, com gente grande, tem uma 3.ª edição planejada para março ou abril, depois que a Band esgotar a cobertura de mais um carnaval baiano.

"O Twitter trouxe de volta o glamour da première, a sensação do grande sofá”

Marcela Doria, DO TWITTER, DURANTE O TELAS FÓRUM, EM SÃO PAULO

25 pontos registrou a estreia de ‘Totalmente Demais’, novela das 7 da Globo, em São Paulo – 3 a menos que a estreia de ‘I Love Paraisópolis’ e 2 a mais que a média das últimas semanas.