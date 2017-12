Televisa planeja lançar canal de notícias 24 horas em 2010

Essa seria a segunda tentativa da Televisa de ter um canal de notícias a cabo depois de fechar o Noticias ECO em 2001 devido à baixa rentabilidade.

O canal ECO transmitiu noticiário em língua espanhola por 13 anos e sua programação cobria as Américas, a Europa e o norte da África.

O novo projeto da Televisa concorrerá com a Milenio TV, uma empresa televisiva de um ano com noticiário 24 horas de propriedade do jornal Milenio.

"Fomos os primeiros a lançar um canal de notícias com o ECO, os outros nos seguiram. Estamos corrigindo e melhorando", Azcarraga disse em seu Twitter.

Um porta-voz da companhia confirmou que a mensagem, publicada no Twitter na sexta-feira, era de Azcarraga.

O novo canal da Televisa ainda não tem nome.

(Reportagem de Cyntia Barrera Diaz)