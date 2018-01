Televisa e Endemol Shine anunciam parceria para produzir no Brasil A Televisa, maior produtora de conteúdo hispânico do mundo, e a Endemol Shine, joint venture entre as produtoras Endemol e Shine Group, presente em mais de 30 países com mais de 600 formatos de audiovisuais, estão unindo forças no Brasil. A parceria, antecipada agora pela coluna, será anunciada na MIPCom, feira de TV mundial que começa nesta segunda, 5, em Cannes, na França. Pelo acordo, a Televisa, proprietária de muito conteúdo de ficção, mas sem infraestrutura no Brasil, passa a contar com uma produtora de renome para colocar suas ideias de pé. E a Endemol Shine, há tempos disposta a produzir ficção no País, encontra um parceiro que lhe dará fama no ramo. “A Endemol Shine tem um largo catálogo de ficção no mundo todo, mas, no Brasil, ainda é muito vista como produtora de games e realities”, afirma, ao Estado, a diretora de Novos Negócios do Endemol Shine Group para América Latina e Brasil, Juliana Algañaraz. “O acordo é interessante para nós porque abre uma porta para a Televisa, com um parceiro que vai nos oferecer estrutura de produção”, diz Maurício Fittipaldi, da Televisa Internacional. Além dos menus de ambas, a parceria prevê a criação de novos projetos no Brasil, para TV aberta e TV paga, onde a legislação para honrar cotas de produção nacional veta verba de incentivo para empresas e formatos estrangeiros – para se adequar às regras, as duas podem até abrir espaço a produtoras locais para coproduções. A parceria em nada muda as relações do grupo mexicano com o SBT, que continua tendo prioridade na escolha de títulos de seu acervo aqui.