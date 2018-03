Telecine estréia The Riches nesta quinta The Riches, com a indicada ao Emmy Minnie Driver, estréia no dia 2 de agosto, às 21 horas, no Telecine Light. A série mostra uma família que decide mudar o estilo de vida de repente. Mais sofisticados e com um novo sobrenome, os Riches vão ter de rebolar para manter o novo padrão. Reprise às terças, às 23h45.