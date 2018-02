Ted Danson entra no seriado 'CSI' após saída de Fishburne

Danson, de 63 anos, vai começar a atuar no seriado em setembro, fazendo o papel do novo supervisor de CSI na 12a temporada do drama.

"Você pode criar um novo personagem no papel, mas, enquanto não chega o ator perfeito que sabe infundir vida a ele, são apenas palavras", disse a produtora executiva Carol Mendelsohn. "Estamos muito animados com a chegada de Ted Danson."

O ator premiado com o Emmy, conhecido principalmente pelo papel do mulherengo Sam Malone, proprietário de um bar na comédia dos anos 1980 "Cheers", também vai conservar seu papel no seriado "Bored to Death", da HBO.

Danson vai tomar o lugar de Fishburne, que fez o papel do patologista Raymond Langston por dois anos mas, no mês passado, decidiu não renovar seu contrato com "CSI."

De acordo com a CBS, "CSI" é o seriado de maior audiência no mundo. O programa é licenciado em mais de 200 países e é um dos seriados dramáticos de maior audiência na televisão norte-americana.

(Reportagem de Jill Serjeant)