Tecnologês Quadruple play: Não, não é o nome de um tipo de dinossauro recém-descoberto e sim a convergência de telefonia entre TV, celular e internet. IPTV: Não é uma rede de TV do interior de São Paulo ( aquela é EPTV) e sim a união de internet banda larga e TV. Multiplataforma: Guarde esse nome. É jargão informático que se refere aos diferentes sistemas operacionais. No entanto, com esse novo jeito de ver TV, multiplataforma pode significar projetos que funcionam usando simultaneamente mais de uma plataforma de mídia (TV, celular e internet) Wireless: Não pergunte como, mas são essas tecnologias que funcionam sem fio. Mopisódio: Forma reduzida de episódio de uma série exibida em celular. Mobile TV: Essa dá para adivinhar. Como o próprio nome diz, é a TV móvel.