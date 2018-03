TCM traz de volta 5 séries clássicas

A partir de amanhã, os assinantes da base digital da NET - a partir do pacote Advanced - terão acesso ao TCM, canal da Turner que exibe filmes e séries clássicas como Agente 86, Dallas e Mulher Maravilha. Nesta semana, o canal ganha mais duas atrações de peso: As Panteras e O Incrível Hulk. As Panteras (1976), com Farah Fawcett, Jaclyn Smith e Kate Jackson - formação inicial das Charlie?s Angels e a mais bacana -, estréia amanhã e será exibida às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos, às 10 horas. Já O Incrível Hulk (1978), com Bill Bixby no papel do melancólico cientista que se transforma em Hulk (Lou Ferrigno), entra em cartaz nesta terça, com exibições às terças e quintas, às 10 horas, e aos sábados e domingos, às 11 horas. Outras três séries que marcaram os anos 70 e 80 terão espaço na grade do canal em breve: A Gata e o Rato (1985), A Ilha da Fantasia (1978) e Magnum (1980). Cybill Shepherd e Bruce Willis formam a dupla de detetives - a gata Maddie e o rato David - mais charmosa dos anos 80. Juntos, eles desvendam casos na agência Blue Moon, que tem uma secretária, Agnes, que é uma piada. Quem não se lembra de Tattoo e do elegante Mr. Roarke de Ricardo Montalbán? A Ilha da Fantasia é um resort que oferece mais que simples entretenimento para os visitantes, que eram recebidos com colares havaianos. Já Magnum tornou famoso o bigodão de Tom Selleck. Na pele do detetive que resolve casos no Havaí, o ator virou ícone pop nos anos 80.