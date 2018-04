TCM traz 'A Gata e o Rato'

Quem viveu os anos 80, com certeza se lembra da dupla Maddie Hayes e David Addison Jr., que era louca para se tornar um casal, mas orgulhosa demais para admitir tal fato. A data é 1985 e o nome da atração é Moonlighting, ou A Gata e o Rato, como ficou famosa por aqui. Impossível, mesmo para quem não assistia à série, ficar alheia a ela, afinal, os protagonistas lançaram moda.

Na época, o sonho de qualquer mulher - ou menina - era ter aqueles tailleurs com ombreiras gigantes e tons pastéis usados por Cybill Shepherd, ex-miss na trama e modelo de elegância na vida real. Já os homens, embora não admitissem, tinham o charme de Bruce Willis como objetivo de vida. A tensão sexual entre os detetives particulares Maddie e David deixava os telespectadores grudados na tela e transformava os casos policiais em mero pano de fundo.

Os fãs poderão rever A Gata e o Rato a partir desta segunda, 6, no canal TCM. Os episódios irão ao ar às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h30. O canal exibe ainda outros clássicos:

Chips - O policial rodoviário Poncherello (Erik Estrada) e seus óculos Ray-Ban estão no ar diariamente, às 19h30.

As Panteras - As investigadoras com cabelos perfeitos, entre elas, Jill Monroe (Farrah Fawcett), podem ser vistas diariamente, às 8h.

O Incrível Hulk - O cinema não conseguiu reproduzir as aventuras do cientista Bruce Banner e do monstro verde com a emoção da série clássica, com Bill Bixby e Lou Ferrigno. No ar todos os dias, às 9h.

Dallas - J.R. (Larry Hagman) espalha suas maldades na família do petróleo diariamente, às 13h.

Batman - Pow! As onomatopeias conferem charme à série dos anos 60 com a dupla Batman e Robin. Em cartaz todos os dias, às 21h30.