Tatá Werneck convida o pai para comandar programa no Multishow

Do leito para o set . Vítima de um princípio de AVC, Walther Negrão teve alta do hospital no sábado, 2, e já baixou no set de Sol Nascente, novela das seis que assina com Suzana Pires e Júlio Fischer, autor dessa foto. A gravação foi no Bexiga, onde Negrão conversou com o diretor artístico da trama, Leonardo Nogueira. “Vim dar uma olhada. Não podia perder esta oportunidade. Está tudo maravilhoso”, disse, animado.

Atenção, maratonistas de plantão, que tal uma corrida por Grotas de São Francisco? Nova iniciativa da Globo, Partiu, Globo, agendada para 24 de julho, pretende abrir as portas dos Estúdios Globo para o público pela primeira vez. Interessados devem se inscrever no www.partiuglobo.com.br.

O circuito prevê passagem pelas cidades cenográficas de 'Velho Chico', 'Haja Coração' e 'Malhação'. A ação contará com a participação de talentos como Mouhamed Harfouch, Ricardo Pereira, Henri Castelli, Marcos Veras, Emílio Orciollo Netto, Alinne Prado e Marcela Monteiro.

O percurso soma 5 Km e prevê a oportunidade de conhecer os estúdios, cenografia, galpão de efeitos especiais e outras áreas.

Em mais uma iniciativa em que a TV abre alas para a internet, o TNT promoverá pelo TNT GO, plataforma sob demanda do canal na web, uma pré-estreia do 1.º episódio da nova série do canal, Mossad 101. Isso vale a partir de hoje, uma semana antes da estreia oficial, marcada para o dia 12, 21h.

‘Mossad 101’ aborda o curso de formação para o Mossad, serviço secreto do Estado de Israel, com sede em Tel-Aviv.

‘Cheias de Charme’, de 2012, é a nova eleita para o Vale a Pena Ver de Novo. Será reprisada pela primeira vez, na vaga de Anjo Mau.

Com dois horários de novelas abertos, um para histórias de época mais recentes e outro para tramas bíblicas, a Record restringe suas possibilidades de faturar com merchandising.

Mas o chefão comercial da emissora, Walter Zagari, aposta nas cotas de patrocínio e intervalos para pagar a conta.

Ainda na Record, a série Mamonas Assassinas segue estacionada, à espera de verba de incentivo da Ancine para bancar a produção.

“Eu me encantei por Lima Duarte em ‘Salvador da Pátria’. Uma época difícil porque meu pai estava muito doente”

Maitê Proença SOBRE LIMA DUARTE, NO ‘PERSONA’: HOJE, ÀS 23H30, NA TV CULTURA

1,6 milhão

de depoimentos nas redes sociais teve o ‘Caldeirão do Huck’ do sábado, 2. A tag #FifthHarmony, banda presente no programa, chegou a ser citada mais de 1.512.500 vezes