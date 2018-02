'Taste It' traz o que está além da cozinha

Ele não tem um fusca nem vai comandar uma disputa entre novatos em uma cozinha. O chef, ou cozinheiro, como ele prefere, André Mifano foi finalmente convencido a deixar - só de vez em quando! - a cozinha do restaurante Vito, em São Paulo, para falar de gastronomia na televisão. Apesar de muitos convites, ele faz sua estreia no seu Taste It nesta terça-feira, às 22h30, no Glitz.

Avesso a holofotes, Mifano ainda estranha um pouco estar diante das câmeras, mas tem aproveitado o momento para viver novas experiências. "Ainda não sei o que estou fazendo direito... Falo do jeito que falo em qualquer lugar, tento só evitar palavrão. Dá uma certa vergonha, é estranho, mas está sendo legal por conta da possibilidade de me desenvolver ainda mais como cozinheiro", explica o chef, entre uma fornada e outra.

Sua missão é abordar um tema por programa e desbravar as curiosidades em torno dele. Para o debut, um assunto que é sua especialidade: porco. E vai além. "Me surpreendi muito com partes da cultura japonesa que não conhecia e da importância de certos produtos pra eles. Pude ver como se produz um monte de coisas, de onde vem o chocolate, por exemplo. Essas descobertas de produtos e pessoas que são tão envolvidas com a comida quanto eu sou são incríveis", avalia.

Com 34 anos de idade, 16 de profissão - "cada ano em uma cozinha vale por sete" - e muitas tatuagens pelo corpo, Mifano estabeleceu uma rotina de gravações adequada aos seus compromissos com o restaurante para poder conciliar os dois trabalhos. "Há três meses estamos gravando, mas eu só aceitei fazer o programa porque faço quando posso. O Vito é a minha prioridade, se eu não cozinhar, morro louco."

Com contrato para fazer uma temporada de oito episódios, ele se diz assustado com essa nova função e não sabe onde isso vai dar. Dos reality shows que envolvem gastronomia, Mifano já adianta que quer distância. "Cozinhar não é uma competição, não é um esporte, você não precisa vencer o outro." Então, bom apetite.