Taras familiares, por Sam Mendes

Em 1999, podendo escolher o poderoso O Informante, de Michael Mann, com Russell Crowe e Al Pacino, a Academia de Hollywood preferiu outorgar uma chuva de Oscars a Beleza Americana. O olhar crítico do cineasta Sam Mendes sobre o ?sonho americano? não se compara à virulência do ataque de Mann à indústria tabagista. Também parece inacreditável que Kevin Spacey tenha conseguido ganhar o Oscar de melhor ator, que seria perfeito nas mãos de Crowe.

Mas Beleza Americana tem seu méritos. O filme sobre uma família suburbana, em cujo interior se praticam taras inconfessáveis, já esboça um tema que será frequente na obra do diretor Mendes. Ele adora falar sobre relações familiares, em especial sobre pais e filhos. A paternidade é seu grande tema.

Foram cinco Oscars, incluindo filme, diretor, ator, roteiro e fotografia (de Conrad Hall, um trabalho brilhante). A academia foi injusta com o próprio Sam Mendes. Este ano, ele nada recebeu por Apenas Um Sonho, com sua mulher, Kate Winslet, e Leonardo DiCaprio. É seu melhor filme