'Tá No Ar' volta em nova temporada tratando de temas como assédio e conservadorismo

RIO - No dia 23, o programa de humor Tá no Ar estreia sua quinta temporada, na Globo, com um novo integrante, Eduardo Sterblitch, ex-integrante do Pânico, que já vinha fazendo participações em programas da casa, como Amor e Sexo.

+++ Programa 'Tá no Ar' volta para 4ª temporada mais crítico e musical

Em coletiva para imprensa realizada no Projac, no Rio, nesta quarta, 10, a trupe liderada pelos atores e roteiristas Marcelo Adnet e Marcius Melhem e o diretor Mauricio Farias antecipou alguns temas abordados na nova temporada, como assédio, numa paródia à peça publicitária do Tio Sukita (famosa quando foi lançada, mas que hoje seria inviável de ir ao ar) e o conservadorismo na ala política e na sociedade no esquete The Walking Back, numa alusão, claro, à badalada série e à volta de discursos retrógrados. Os quadros, aliás, devem provocar novos debates nas redes sociais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Marcelo Adnet faz paródia com o 'Chico Buarque da direita' no programa 'Tá no Ar'

Esta temporada contará com 73 convidados, entre eles, Mateus Solano, Bruno Mazzeo, Bruno Gagliasso, Ana Furtado, Fabiula Nascimento e Fátima Bernardes. O programa estreia depois do BBB.

+++ Programa 'Tá no Ar' fará ainda mais piadas sobre a Globo