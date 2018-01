'Tá no Ar' terá presídio de luxo para a elite

Em fase inicial de produção, a 3ª temporada do Tá no Ar: A TV na TV, prevista para janeiro, mantém o propósito de criticar com ironia a realidade atual do País. Entre os primeiros esboços de texto da nova safra, está o enredo sobre um empreendimento de luxo que propõe um presídio de alto padrão para detentos da elite. A novidade deverá circular pela revista eletrônica que cultua o personagem Tony Karlakian (Marcelo Adnet), sempre entrevistado por um genérico de Amaury Jr. (Marcius Melhem). O quadro Foca em Mim, com Welder Rodrigues brincando de Cidade Alerta para menores, também tem vaga certa na nova temporada, assim como O Crítico, de Adnet, que adora falar mal da Globo.

Palhaçada. Dispensados por Silvio Santos, os gigantescos palhaços Patati e Patatá estreiam dia 5 de outubro no Discovery Kids, com o Parque Patati Patatá. Produzido especialmente para o canal pago, líder na TV por assinatura, vai ao ar de segunda a sexta, às 10h30 e às 19h.

A Sky derruba a ideia de que todo guia de programação de operadora de TV paga é defasado e promete uma revolução nesse serviço, durante o Rock In Rio, patrocinado por ela. Durante o evento, uma equipe da Sky estará dedicada a atualizar o guia em tempo real, identificando show a show transmitido ao vivo, na tela do canal Multishow.

A ideia é avisar o espectador quando virá a apresentação que lhe interessa ver ou gravar – no caso dos assinantes HDTV Plus, ajustando atrasos ou adiantamentos durante as apresentações. O guia promete também sinopses exclusivas sobre os shows na Cidade do Rock.

O Festival Telas, que traz para São Paulo as melhores produções de TV de todos os cantos do planeta, fora do circuito manjado da TV paga, entra em sua 2ª edição, entre 9 e 15 de novembro. As inscrições de programas audiovisuais para a mostra competitiva do festival estão abertas até 2/10, pelo site www.festivaldetv.com.br.

Duvivier X Duvivier – Edgar Duvivier (saxofonista e escultor) e Gregório Duvivier (ator, humorista, poeta), pai e filho, se encontram no Festival do Clube de Criação 2015, que vai de sábado, 19, a segunda-feira, 21, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Fernanda Torres, aniversariante da ocasião, recebeu Andréa Beltrão em casa, na noite de terça, para celebrar a data e verem juntas o último episódio de Tapas & Beijos, em clima de grande comoção.

Beth Carmona e sua Singular estão entre as produtoras contempladas pela Ancine para a criação de sinopses de novos programas de TV – ficção, documentário e webséries – pelo Prodav 03/2014 – Núcleos Criativos. Vai receber R$ 1 milhão para comandar um núcleo de roteiristas e novas ideias.

A Conspiração e a Damasco Filmes também estão na lista.

20 X 20 pontos foi o placar que levou o ‘Cidade Alerta’ e o ‘Jornal Nacional’ a empatarem por 3 minutos na 3ª feira, enquanto a audiência da Record aguardava por Os 10 Mandamentos.

'Ainda bem que escolheram a Preta Gil, porque se fosse a Bela Gil seriam 2 horas sobre acelga' #MasterChefBR Maurício Meirelles NO TWITTER SOBRE A FINAL