'Tá No Ar' soma 300 cenários para apenas 12 episódios

O frenético ritmo clipado do Tá no Ar: A TV na TV, humorístico de Marcius Melhem, Maurício Farias e Marcelo Adnet, demanda uma infraestrutura que torna a produção do programa bastante demorada. Para a 3ª e nova temporada, que entra no ar em janeiro, a equipe contabilizou cerca de 300 cenários usados em apenas 12 episódios. Foram criados mais de 400 itens de produção gráfica específica, como logos de produtos, embalagens, jogos, capas e livros. A safra que vem aí se vale da boa inspiração trazida pelo cenário político, como a sugestão de um presídio de luxo, pronto para abrigar tantos políticos que, habituados ao conforto, ficam tão mal acomodados atrás das celas.

Fôlego. Mineiro, o aventureiro Gustavo Ziller foi até o Monte Elbrus, na Rússia, a maior montanha da Europa, e exibe seus feitos no Canal Off, dias 22, 23 e 24 de dezembro. Ele e seu staff chegam à Rússia sob 25 graus negativos. No caminho da subida, encontraram dois mortos.

Baiana, Ticiana Villas Boas recebe hoje a Medalha Luiz Gonzaga de Personalidade Parceira da Comunidade Nordestina do Ano, na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Dança das cadeiras no Jornalismo da Globo. Em tempo de muitas férias pelas bancadas noticiosas da casa, Evaristo Costa substituirá Tadeu Schmidt no Fantástico, até 18 de janeiro, quando retorna ao Hoje.

Sandra Annenberg, parceira de bancada de Evaristo, consolida a condição de interina no Jornal Nacional, ao cobrir as férias de Renata Vasconcellos no principal jornal de rede.

Enquanto isso, Giuliana Morrone assume o comando do Jornal Hoje.

O SBT renovou por mais dois anos o contrato de Larissa Manoela. Atriz de Carrossel e da atual Cúmplices de Um Resgate, a pequena é sempre muito elogiada pelo patrão, Silvio Santos.

Uma espécie de pen drive, fabricado pela Elsys, faz agora as vezes de gravador de programação para os assinantes da OiTV. O Pen VR custa R$10 e, além de registrar os programas desejados, dá acesso ao pacote de canais internacionais – DW/Deutche Welle (Alemanha), TVE (Espanha), TV5 (França) e RTP (Portugal).

O Pen VR, no entanto, só funciona na caixinha onde é plugado. Assim como os DVRs triviais, não pode levar suas gravações a rodar em outros dispositivos.

'Pedro e o Lobo', interpretado pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), com coral infantil e narração de Adriana Calcanhotto: isso sim é digno de ser chamado de “especial”. Vai ao ar na noite de Natal, pela TV Brasil, a partir das 22h.

Calcanhotto também apresenta algumas canções do repertório de Partimpim, seu heterônimo no universo infantil. A cantora comandará uma faixa para crianças na rede pública em 2016.