Szafir é o mocinho Em seu primeiro trabalho como protagonista de novela, Luciano Szafir será Felipe, rico empresário que se apaixona por Alice, moça pobre e boazinha. Em papo com o Estado, o ator fala sobre a dura empreitada. Acha que demorou para viver um protagonista? Esse papel chegou quando achavam e quando eu achei que estava pronto. Meu personagem em Metamorphoses, o Lucas, começou muito bem e ia ser protagonista, até a saída da (diretora) Tizuka Yamasaki. Com a saída dela deixei de ser protagonista. Você fez curso para ser ator? Não. Meu curso foi na porrada (risos). Aprendi trabalhando. Qual a avaliação de seus dez de carreira? Nunca pensei em ser ator. Aconteceu. Só depois do terceiro convite aceitei fazer a novela Anjo Mau (1997). E também porque queria vender franquia da minha marca de óculos. Já levou muito não na TV? Não. Nunca fiz muito teste. Como andam os projetos de empresário? Empresário, agora, só na ficção. Vendi quase tudo o que eu tinha. Não dá para fazer as duas coisas. Sasha assiste suas novelas? A última (Vidas Opostas) não assistiu. Achava pesada para a idade dela. Essa provavelmente ela vai ver.