Sydney não morreu e volta para o remake No próximo mês a rede CW estreia a nova versão de Melrose Place, com caras conhecidas. Há uma volta no tempo para mostrar como Sydney (Laura Leighton) se livrou da morte. Ela está lá no condomínio modernoso ao lado de sua irmã, Jane (Josie Bisset), e até da fotógrafa Jo (Daphne Zuniga), que trabalhou em zonas de guerra. É bem possível que haja um crossover com o novo 90210.