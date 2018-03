Suzana resolve terminar com Eros Em Três Irmãs, Suzana (Carolina Dieckmann), sofrendo por descobrir que Violeta (Vera Holtz) é sua mãe, tenta buscar o apoio de Eros (Paulo Vilhena), que resolve viajar sem avisar. Suzana fica chateada com o sumiço repentino do surfista e decide terminar o namoro com ele. Eros, por sua vez, está grilado com a reaproximação de Suzana e Xande (Dudu Azevedo). Os dois discutem e concluem que é melhor serem só amigos mesmo.