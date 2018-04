Suspensão de filmagens com Charlie Sheen pode custar milhões

Por Marisa Guthrie

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Charlie Sheen está voltando para uma clínica de reabilitação, e semanas de manchetes sensacionalistas estão dando lugar a cálculos do preço financeiro alto que terá o comportamento do ator.

Veja também:

Charlie Sheen ficará internado por três meses

Fontes disseram ao Hollywood Reporter que, se o seriado Two and a Half Men for suspenso permanentemente, isso pode levar a produtora Warner Bros. Television a perder até 250 milhões de dólares em receita de transmissão nos EUA e a outros milhões de dólares em perda de receita publicitária para a CBS.

Two and a Half Men, que está em sua oitava temporada, ainda é a comédia mais assistida da TV americana, com média de 14,7 milhões de espectadores. Perde apenas para Modern Family, da ABC, entre a faixa de público mais cobiçada pelos anunciantes - os espectadores de 18 a 49 anos.

A CBS vende spots publicitários de 30 segundos em Men por mais de 200 mil dólares, segundo compradores de mídia, resultando em mais de 3 milhões de dólares por episódio. A Kantar Media informa que, apenas na temporada passada, a sitcom rendeu à CBS mais de 155 milhões de dólares em receita publicitária.

Além disso, Two and a Half Men é a base da programação da emissora nas noites de segunda-feira, ajudando a lançar outras comédias de sucesso, incluindo The Big Bang Theory e, mais recentemente, Mike & Molly (ambos de um dos criadores e produtor executivo de Men, Chuck Lorre). No momento há apenas dois episódios novos de Men que ainda não foram ao ar, e, embora a CBS vá economizar com honorários de licenciamento se a produção ficar parada, a perda de novos episódios de Men com certeza impactará a performance global de suas noites de segunda-feira.

Em comunicado divulgado no domingo, a CBS novamente expressou preocupação com o bem-estar de Charlie Sheen, mas buscou distanciar a rede de qualquer potencial efeito negativo do comportamento do ator.

"Olhando para a frente, o impacto financeiro da suspensão não é relevante para a CBS", diz o comunicado. "Quaisquer possíveis quedas de audiência serão mais que compensadas pela redução dos custos de programação dos episódios perdidos nesta temporada. A rede tem vários seriados de sucesso; não dependemos desse único seriado. Além disso, Two and a Half Men sempre teve boa performance em suas reprises, e temos a opção de encomendar episódios adicionais de outras comédias populares da rede."

Os prejuízos talvez sejam maiores para a Warner Bros. Television. Os acordos de retransmissão doméstica por outras redes devem render à produtora quase 2 bilhões de dólares nos dois primeiros ciclos de retransmissão, que chegam à temporada de 2020-21. Soma-se a isso a receita das vendas no exterior e em DVD.