Surya descobre o segredo de Maya

Surya (Cleo Pires) descobre que o pequeno Niraj é filho de Bahuan (Márcio Garcia), e não de Raj (Rodrigo Lombardi).

A naja volta para casa satisfeita com a descoberta, certa de que agora tem Maya em suas mãos. As duas discutem, atracam-se e, no meio dos tapas, a barriga de pano de Surya cai no chão. Chocada, Maya a desafia para contar a verdade aos Ananda. Sem saída, Surya é obrigada a se calar e Maya sai pela tangente, dizendo que tudo não passou de um desentendimento.

Mais tarde, aconselhada por Kochi (Nívea Maria), Maya propõe um acordo a Surya: como as duas estão mentindo, sugere que parem com as brigas. Mas de nada adianta. A naja finge concordar, mas depois revela para Durga (Paula Pereira) que assim que seu "filho" nascer, irá revelar para todos que Maya teve um filho com Bahuan.