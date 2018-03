Surya descobre filho de Duda e Raj

Já deu pra perceber que o passatempo predileto de Surya (Cléo Pires) é semear a discórdia na Família Ananda. Melhor ainda se for no terreno de Maya (Juliana Paes), que veio lhe tirar o posto de nora predileta. O próximo passo da naja será descobrir que Raj (Rodrigo Lombardi) é pai do filho de Duda (Tânia Khalil). De posse da informação preciosa, ela passa a usar o fato a seu favor.

Tudo começa quando Bahuan (Márcio Garcia) envia para Raj uma carta com a foto de Duda e o bebê Antonio Niraj. Maya fica apreensiva e tenta desviar a correspondência, mas não consegue. Raj abre a carta e explica para a esposa que o intocável está querendo lhe provocar, achando que ele é o pai do filho de Duda. Maya, que sabe de tudo, deixa que o marido acredite nessa versão da história.

Mas Surya, que de boba não tem nada, vê a foto nas coisas do cunhado e logo concluiu que ele tem um filho com Duda. Não dá outra: Surya começa a chantagear Maya, obrigando-a a fazer o trabalho doméstico, sob a ameaça de revelar a Raj que ela sabia da verdadeira paternidade do bebê.