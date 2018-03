Super-heróis vão se enfrentar na disputa por troféus People's

Os super-heróis Batman e Homem de Ferro e o aventureiro Indiana Jones vão brigar pelos principais troféus do People's Choice Awards, evento anual que homenageia as celebridades favoritas do público do cinema, da televisão e da música. Entre os indicados na segunda-feira, 10, estava a popstar Britney Spears. Ela foi citada na categoria dos convidados que "roubam a cena" na televisão, mas ficou de fora das categorias musicais. Os troféus People's Choice Awards serão entregues em 7 de janeiro e são um dos primeiros eventos do ano na temporada de premiações de Hollywood, que chega ao auge com a entrega do Oscar, o prêmio mais importante do cinema mundial. Mas, diferentemente do Oscar e outros prêmios cujos laureados são escolhidos por grupos ligados ao mundo do entretenimento, os vencedores do People's Choice são eleitos por fãs do cinema, TV e música. O ator australiano Heath Ledger foi indicado, juntamente com Christian Bale, com quem contracenou em Cavaleiro das Trevas, por maior dupla no cinema e também na categoria elenco favorito. O filme foi lançado após a morte acidental de Ledger em janeiro. Robert Downey Jr., o protagonista de Homem de Ferro, e Christian Bale também foram indicados para o troféu de ator de ação favorito. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, Homem de Ferro e Cavaleiro das Trevas vão disputar os troféus de filme favorito e filme de ação favorito. Algumas das novas categorias na 35ª edição do People's Choice Awards incluem super-herói favorito, diva de drama de TV favorita, elenco favorito de filme, convidado favorito que rouba a cena e astro favorito de menos de 35 anos. Britney Spears foi indicada por suas duas participações como convidada na sitcom How I Met Your Mother, em que ela fez uma assistente de escritório espevitada. Mas ela não foi indicada nas categorias musicais, dominadas por Rihanna, Alicia Keys e Carrie Underwood entre as cantoras. O cantor de R&B Chris Brown foi o mais indicado nas categorias musicais masculinas. Os quatro também são os favoritos na categoria astros de menos de 35 anos, ao lado de favoritos do público teen como Daniel Radcliffe, Miley Cyrus, Zac Efron, Chace Crawford, Shia LaBeouf e Justin Timberlake. O vencedor será escolhido por votação pública online no site http://www.pcavote.com/pca/ , entre 10 de novembro e 7 de dezembro. Os troféus serão entregues em Los Angeles numa cerimônia transmitida ao vivo pela TV aberta CBS.