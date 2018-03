Super Bowl marca recorde em audiência da TV dos EUA

O Super Bowl teve em média 114,4 milhões de telespectadores no domingo, tornando-se a transmissão mais assistida na história da televisão dos Estados Unidos, informou a emissora NBC, de acordo com dados da Nielsen.

A vitória do New England Patriots por 28 a 24 sobre o Seattle Seahawks nos segundos finais do jogo de futebol americano superou o recorde do ano passado do Super Bowl, que atraiu uma média de 112,2 milhões de telespectadores.

O jogo, vencido de forma dramática pelo New England Patriots sobre o Seattle Seahawks, também alcançou a marca de 65 milhões de pessoas comentando no Facebook, um recorde desde que a audiência na rede social vem sendo contabilizada. No ano passado, 50 milhões de pessoas únicas comentaram o evento.

