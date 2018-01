Super Bowl atraiu maior audiência na história, diz CBS

O jogo, que sofreu um apagão de 35 minutos devido a um corte de energia, ganhou uma classificação média de residências de 48,1 nos mercados medidos pela Nielsen, 1 por cento a mais com relação ao Super Bowl do ano passado, entre o New York Giants e o New England Patriots.

A CBS disse que a audiência exclui o período do blecaute, que ocorreu entre as 20h45 e as 21h15 (horário local). Os mercados medidos da Nielsen representam os principais 56 mercados de TV dos EUA.

O período com maior audiência do Super Bowl no domingo foi entre 22h30 e 22h45, no último minuto do jogo, quando os Ravens conseguiram impedir uma virada dos 49ers na segunda metade e ganhar o jogo por 34 a 31.

A CBS pretende divulgar o número total de espectadores do Super Bowl ainda nesta segunda-feira. No ano passado, o jogo alcançou um recorde de 111,3 milhões de espectadores, fazendo dele o programa de televisão mais assistido na história dos EUA.